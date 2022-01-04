 

Объем торгов на Мосбирже в 2021 году превысил 1 квадриллион рублей

04.01.2022, 21:40, Новости дня
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Совокупный объем торгов на Мосбирже по итогам прошлого года вырос на 6,6% относительно 2020 года и превысил 1 квадриллион рублей, сообщили на бирже.

«Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% и составил 1,01 квадриллиона рублей. Впервые в истории годовой объем операций на рынках биржи перешагнул отметку в 1 квадриллион рублей», – цитирует сообщение Мосбиржи РИА «Новости».

Рекордные объемы в 2021 году зафиксировали на рынке акций (30 трлн рублей), их рост составил 25,5% по сравнению с показателями 2020 года. Также рекорд зафиксирован на срочном рынке (158 трлн рублей, рост на 21,7%), и на денежном рынке (474 трлн рублей, рост на 11,1%).

Также рекордные показатели достигнуты на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) – 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза), и рынке драгоценных металлов – 209,2 млрд (рост в четыре раза).



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