 

Столтенберг озвучил темы, которые хочет обсудить с Россией

04.01.2022, 21:40, Новости дня
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На грядущем Совете РФ – НАТО планируется рассмотреть вопросы военной безопасности в Европе, а также Украину, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я созвал Совет РФ – НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом РФ – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.



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