 

Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет

04.01.2022, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гражданам Казахстана необходимо быть благоразумнее, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, он подчеркнул, что действующее руководство государства «не падет».

«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», – цитирует Токаева ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.

Между тем в Казахстане начались сбои в работе самых популярных в стране мессенджеров.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Врач объяснил правила хождения босиком

29.07 / Автоновости: Бренд GAC сертифицировал для РФ новый кроссовер GS5

13.02 / Добровольцы ВСКС присоединились к ликвидации последствий взрыва во Владикавказе

17.08 / В ГА ООН запланированы выступления Лаврова, Байдена и главы Афганистана

26.09 / Племянница Трампа подала на него в суд за финансовое мошенничество

05.12 / Между Блинкеном и Лавровым произошел “горячий спор” из-за Украины – СМИ

06.05 / Times of Israel – Израиль нанёс авиаудар по военному объекту в Сирии

06.07 / “Погода 24”: в Сибири снова ожидаются грозовые дожди и шквалистый ветер

01.11 / В КГГА напомнили, что в Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

12.05 / 73-летний Алибасов заявил, что сын отобрал у него паспорт и держит в заточении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика