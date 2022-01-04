 

Денисова обеспокоена задержанием в Италии украинского режиссера по запросу России

04.01.2022, 21:22, Новости дня
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“Обеспокоена безосновательным арестом в итальянском Неаполе по запросу России украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука. Россия обвиняет Евгения в “финансовых нарушениях”, которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Евгений Лавренчук заочно арестован в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – детали не разглашают”, – заявила омбудсмен.

Денисова отметила, что адвокаты и консулы предоставляют режиссеру необходимую юридическую помощь, находятся в связи с администрацией пенитенциарного заведения и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания режиссера.

“Задержание украинца произошло не на основании “красной” карточки, как это обычно делается в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании в качестве инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев… В неотложном порядке обращаюсь к прокурору города Неаполя, омбудсманам региона Кампания и к муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Евгения Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ”, – заявила уполномоченная.

Она также попросила главу Нацполиции Игоря Клименко обратитья к Генеральному секретариату Интерпола “для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпола в преследовании Евгения Лавренчука”.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/460829188731692

Контекст:

Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться “в логове врага”. В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать. 

Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.

Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции еще 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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