 

В ООН рассказали об ожиданиях от переговоров РФ с НАТО и США

04.01.2022, 20:55, Новости дня
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Организация объединенных наций рассчитывает на снижение напряженности после переговоров РФ с США, НАТО и ОБСЕ, сообщил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

«Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ООН всегда поддерживает диалог, особенно если он проходит на высшем уровне.

Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом РФ – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.



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