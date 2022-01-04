В ООН рассказали об ожиданиях от переговоров РФ с НАТО и США

Организация объединенных наций рассчитывает на снижение напряженности после переговоров РФ с США, НАТО и ОБСЕ, сообщил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

«Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ООН всегда поддерживает диалог, особенно если он проходит на высшем уровне.

Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом РФ – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.