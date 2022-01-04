 

В СИЗО Москвы нашли мертвого заключенного

04.01.2022, 20:55, Новости дня
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В столичном следственном изоляторе найдено тело мертвого мужчины, сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Мужчина был фигурантом дела по статье 228 УК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», передает РЕН-ТВ.

Предполагается, что мужчина мог свести счеты с жизнью.

В 2020 году в камере СИЗО-1 Москвы («Матросская тишина») обнаружили тело 27-летнего арестанта без признаков жизни, по предварительным данным, он совершил самоубийство.



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