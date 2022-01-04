 

В Киеве 3 января зафиксировали несколько температурных рекордов

04.01.2022, 20:38, Новости дня
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“3 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +4,3 °С, что на 0,3 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Климатическая норма превышена на 7,3 °С, что соответствует погоде конца октября”, – говорится в сообщении.

Также в этот день максимальная температура в Киеве поднялась до +8,2 °С, превысив предыдущий рекорд этого дня 1899 года на 2,1 °С.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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