В Киеве 3 января зафиксировали несколько температурных рекордов

“3 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +4,3 °С, что на 0,3 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Климатическая норма превышена на 7,3 °С, что соответствует погоде конца октября”, – говорится в сообщении.

Также в этот день максимальная температура в Киеве поднялась до +8,2 °С, превысив предыдущий рекорд этого дня 1899 года на 2,1 °С.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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