 

Белковский: В лице Байдена Путин видит старого дедушку Леонида Ильича

04.01.2022, 20:38, Новости дня
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“В лице Байдена Владимир Владимирович видит такого старого дедушку Леонида Ильича. То есть более высокопоставленного офицера, чем он сам. Я не намекаю на то, что Байден как-то связан со спецслужбами. Слово “офицер” здесь используется в более широком смысле. Да и сам Путин, как он доводил до своих соратников после встречи в Женеве, полагает, что Байден очень хорошо владеет вопросом и с ним можно разговаривать, он идеологически не зашорен, и это лучший из тех президентов США, с которыми удалось иметь дело”, – сказал Белковский.

Он отметил, что за последние 20 лет взаимоотношения РФ с США существенно изменились.

“Сама ситуация совершенно другая. 20 лет назад США и Россия собирались дружить, Россия собиралась вообще вступать в НАТО, это обсуждалось в ходе первого визита Владимира Путина в США 20 лет назад – в ноябре 2001 года. Но с тех пор-то уже рассорились, обстановка стала плохая. И с тех пор, как она стала плохая, Байден – лучший из плохих”, – подчеркнул Белковский.

Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

30 декабря Байден во время телефонного разговора с президентом РФ в закрытом для прессы режиме, который длился около 50 минут, предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину. 

Это были вторые переговоры Байдена и Путина за последний месяц, они состоялись на фоне информации о продолжении стягивания войск РФ к российско-украинской границе и подготовке возможного вторжения России в Украину. Первые состоялись 7 декабря: Байден выразил Путину глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины, подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. 

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса и выполнение Минских договоренностей.

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся в январе в Женеве. Байден и Путин не будут в них участвовать. Переговоры  состоятся после того, как Москва передала Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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