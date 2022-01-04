Из шрифтов российских пользователей исключат 4 экстремистских символа Unicode

Решением Роскомнадзора к 1 марта из набора шрифтов российских пользователей должны быть исключены символы с U+0FD5 по U+0FD8, представляющие собой различные вариации свастик.

Microsoft, Google и Apple обещали включить в обновления операционных систем патчи, заменяющие в файлах шрифтов запрещенные символы на нейтральные, специально разработанные в студии Артемия Лебедева. На эту акцию выделено 820 млн рублей, из которых 160 млн достанутся зарубежным корпорациям и дизайнерам. Дизайнеры, разрабатывающие альтернативы, работают с задержкой, ссылаясь на неаккуратность индийских и китайских субподрядчиков, поэтому срок готовности обновлений уже дважды переносят.

Чиновники не определились, что делать с пользователями Linux: мало того, что версий и сборок существует огромное количество, а их разработчики не относятся с достаточным уважением к российским законам, сама возможность установить обновления без ведома пользователя (администратора) политикой большинства ОС на базе Linux не предусмотрена. К счастью, пользователей этой недостаточно управляемой операционной системы в России немного: всего порядка 1-2%.

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