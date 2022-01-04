 

Мнение: Что происходит в Казахстане?

04.01.2022, 20:20, Разное
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2 января в Казахстане жители нефтяного моногорода Жанаозен вышли к зданию областной администрации с протестом против повышения цены на сжиженный газ до 120 тенге ($0,27) за литр. Люди требовали снизить стоимость газа до 50-60 тенге ($0,13).

Протестующие перекрыли движение автотранспорта.

Вскоре протест перекинулся и на другие регионы Казахстана. Начались аресты. В Алматы силовики перекрыли площадь Республики и ограничили мобильную связь. В Шымкенте полиция задержала более десяти человек около здания акимата.

В Актау в ночь на 4 января протестующие установили на площади Ынтымак перед зданием акимата юрту в цветах российского флага и палатки. Они призвали к отставке действующего правительства.

На митинг в Актау вышли около пяти тысяч человек. К требованию о снижении цены на газ добавились и другие – решить проблему с безработицей и снизить цены на продукты.

Работники нефтегазового месторождения Тенгиз в Атырауской области объявили забастовку в поддержку протестующих. Отказались работать и сотрудники нефтегазовых месторождений Каламкас и Каражанбас.

По всей республике начались столкновения протестующих с силовиками. Встолицу и другие крупные города перекидываются армейские подразделения.

Сегодня власти Казахстана отступили. Правительственная комиссия встретилась с представителями протестующих и объявила о снижении цены на сжиженный газ с 120 тенге ($0,27) до 50 тенге ($0,13) за литр.

Но, видимо, уже поздно. Похоже, что в Казахстане начинается революция. Или я ошибаюсь?

И еще из интересного. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал демонстрантов не поддаваться «призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества». О том, кто довел народ до точки кипения, президент ничего не сказал. Как не сказал и о том, что это за «деструктивные лица»? Кого имел в виду президент Токаев? Агентов госдепа США? Или ГРУ?  Кому не по душе «стабильность и единство общества» в Казахстане?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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