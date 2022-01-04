Москвичам предсказали сугробы и снижение видимости из-за снега

Столицу в среду ждут сугробы и снежные заносы, их принесет в столичный регион циклон «Аннет», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду в Центральной РФ пройдет циклон «Аннет», в Москве небольшие осадки начнут выпадать в течение суток и продолжатся утром, ночная температура составит минус 7-10 градусов, сообщил Тишковец РИА «Новости».

«С 09.00 до 11.00 часов снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000-1500 метров. В период с полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13-18 метров в секунду начнется метель и видимость сократится до 500-1000 метров – именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях», – указал он.

По его словам, снег будет идти до 18 часов, видимость улучшится до 1500-2000 метров, после чего метель примет локальный характер.

«Общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 миллиметров, что соответствует 20% всей январской нормы, а высота снежного покрова в столице подрастет с 26 до 30 сантиметров, что на 1/3 больше средних показателей метеостатистики первой декады января», – заключил он.