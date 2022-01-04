 

Умер бывший шеф-повар Кремля Виктор Беляев

04.01.2022, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скончался работавший в Кремле 30 лет шеф-повар Виктор Беляев, он умер на 65-м году жизни, сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.

«Ушел из жизни президент Национальной ассоциации кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким. Скорбим всем профессиональным сообществом», – цитирует Пономарева РИА «Новости».

Беляев родился в 1957 году. Он работал в Кремле 30 лет, прошел путь от повара до гендиректора комбината питания «Кремлевский». На этой кухне производились блюда для первых лиц государства, обслуживались государственные приемы на высшем уровне, в том числе там готовили для лидеров зарубежных стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Украине надо постараться получить транш от МВФ до конца года – замглавы НБУ

24.12 / На дистанционку перешли 64% российских студентов

31.10 / Хакеры расшифровали микрокод процессоров Intel

01.01 / В РФ представлен новый 24-дюймовый игровой монитор с разрешением Full HD

06.10 / Женщине, которая подожгла ребенка, вынесли приговор

15.11 / Степанов заявил, что намерен лечиться от COVID-19 как “обычный пациент”

29.09 / Бундестаг научно обосновал законность санкций США против «Северного потока – 2»

13.09 / НАБУ стремится оправдаться за 3,5 года обмана и пиара вокруг “Роттердам плюс” – Вовк

28.12 / “Мы загадали свое главное желание”. Alekseev и солистка “ВИА Гры” Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями

17.07 / Победитель конкурса «Лидеры России» стал замминистра строительства Самарской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика