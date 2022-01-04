Умер бывший шеф-повар Кремля Виктор Беляев

Скончался работавший в Кремле 30 лет шеф-повар Виктор Беляев, он умер на 65-м году жизни, сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.

«Ушел из жизни президент Национальной ассоциации кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким. Скорбим всем профессиональным сообществом», – цитирует Пономарева РИА «Новости».

Беляев родился в 1957 году. Он работал в Кремле 30 лет, прошел путь от повара до гендиректора комбината питания «Кремлевский». На этой кухне производились блюда для первых лиц государства, обслуживались государственные приемы на высшем уровне, в том числе там готовили для лидеров зарубежных стран.