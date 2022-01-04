 

Депутат из Эстонии назвала свою страну «злобным провокатором»

04.01.2022, 20:10, Новости дня
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Эстонский депутат Оудекки Лооне из Центристкой партии, входящей в правящую коалицию, назвала собственную страну «мелким злобным провокатором» после сообщений о возможных поставках вооружений на Украину.

Парламентарий обратилась к главе минобороны страны Калле Лаанету и напомнила, что поставки оружия противоречат Минским соглашениям, передает РИА «Новости».

Лооне подчеркнула, что «всем понятно, что это оружие будет использовано против русских».

«Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, – тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны – Эстония является мелким злобным провокатором», – отметила политик.

Она напомнила, что в мире считается необходимым разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров.

Напомним, в декабре эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм.



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