 

В Казахстане начали блокировать мессенджеры Telegram и WhatsApp

04.01.2022, 20:10, Новости дня
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Казахстанские власти ограничили доступ к ключевым ресурсам в Сети – мессенджерам Telegram, WhatsApp, сообщают местные СМИ.

Telegram, WhatsApp и Signal были заблокированы около 22.00 по местному времени, пишет издание «Vласть».

Блокировка прошла на фоне протестов против роста цен на газ.

Между тем оператор Beeline подтвердил перебои с мобильным интернетом в Казахстане по «независящим от компании причинам», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».



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