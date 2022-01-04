 

“Нам будет очень больно”: украинский политолог Романенко заявил о начале конца Украины

04.01.2022, 20:04, Разное
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Русофобская политика Киева и опрометчивые действия энергетических корпораций практически выбили из-под украинского государства его экономическую опору. Так считает украинский политолог Юрий Романенко, который поделился оценкой происходящего в стране в эфире одного из местных телеканалов.

Романенко пояснил, что экономическая модель Незалежной строилась на транзите газа. Трубопроводы не только приносили львиную долю доходов госбюджета, но и обеспечивали Киев рычагом давления на международной политической арене. Благодаря этому страна могла влиять на действия России с одной стороны и на своих европейских соседей – с другой.

Однако в последнее время украинские нефтегазовые компании, в отличие от российских не инвестировали в добычу сырья. На фоне разрыва с Россией это привело к тому, что Украина сегодня нажила себе конкурентов: Москва построила обходные газовые магистрали не только через Европу, но и через Турцию. При этом последняя взяла на себя роль газового хаба, которым Незалежная была в нулевых годах.

Юрий Романенко считает, что экономические факторы, обеспечивающие существование украинского государства, иссякает. Политолог обратил внимание, что помочь Киеву не могут даже его новые западные “друзья”, поскольку Украина не может требовать от них отказа от российского газа в ущерб своим интересам.



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