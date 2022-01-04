У разбитого корыта – Личное мнение

Не к добру это, когда бывшая жена хвалит бывшего мужа. Особенно, если прикрываясь итогами года или каким-то поводом, намекает на то, что бывший теперь-то ей нравится.

«ГарикХарламов ты очень растёшь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас всё так😍» выдала вдруг свободная и одинокая Кристина Асмус.



Фото: Соцсети

Что вдруг случилось? Развелись ведь. Он — счастлив с другой. Ей — никто не мешает сниматься хоть в продолжении Текста, хоть в любой другой роли.

А я расскажу, как оно обычно в жизни бывает. Мне не жалко.

Причины развода Асмус с Харламовым для меня совершенно прозрачны.

Он — ей: тебе чего неймётся, денег нет дома?

Она — ему: я актриса великих ролей, хочу сниматься и блистать талантом! Я рождена, чтобы бла-бла-бла быть Джулией Робертовной Вивьен Ли!

Чем закончилось это, все видели — пусть не весь фильм, но кручёных сосков для оценки дарования Асмус всем хватило.

Быть мужем такой звезды Гарик и не мечтал. Да и сама Кристина, спутавшая успех со смехом, решила, что расцвела не для такого мужа.

Где-то в душе, как мне кажется, Асмус думала, что теперь она не отобьётся от новых ролей, олигархов, поклонников.

Не случилось почему-то. Хотя всем и было очевидно, что такого не будет, Кристиночка, промаявшись годик, теперь тоже всё поняла.

Вернуться бы взад, правда?

Уже и муж Харламов не кажется таким бульдогом. И где-то он был прав, когда давал оценку её таланта и роли, правда?

И вот издалека в глазах жены он даже вырос — стал лучше, открылся с неожиданных сторон и теперь вполне достоин такой женщины, как Асмус — ну, по её мнению.

А вот по мнению Харламова, Асмус — в прошлом. Теперь у него есть другая Асмус — ничуть не менее хорошенькая, чем предыдущая.

Вялые попытки подбить клинья к бывшему обречены в данном случае. И хочется спросить: ну, как, Кристин, оно того стоило? Что есть теперь у тебя в жизни: роли, успех или чего ещё?

Впрочем, ответ уже понятен даже самой Кристине. Иначе бы не стала лезть к бывшему.

А вы оказывались у разбитого корыта, когда даже бывший казался уже неплохим вариантом?

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