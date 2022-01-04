 

Павел Прилучный приобрел 8-летнему сыну апартаменты в Москве

04.01.2022, 20:01, Разное
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Сыну Павла Прилучного и Агаты Муцениеце 11 января исполнится 9 лет. У мальчика уже сегодня в Москве в собственности есть своя недвижимость.
Звезда сериала “Мажор” недавно приобрёл квартиру своему сыну Тимофею, в ней у того будет возможность жить, когда станет взрослым. Стало об этом известно с портала StarHit.

Павел Прилучный пояснил о том, что ему понравилась одна квартира: панорамные окна, расположение на последнем этаже, высокие потолки, но у него не оказалось в наличии достаточной суммы денег, а оформлять ипотеку он оказался не готов.
Но в последний момент с актёром на связь вышел представитель ЖК и заинтересовал актёра персональным бонусным предложением. В результате чего Павел Прилучный осуществил приобретение своему сыну квартиры.

Павел Прилучный несколько лет назад расстался с Агатой Муцениеце. Дети звёздных родителей, Мия и Тимофей по завершению развода супружеской пары стали жить с мамой.

Источник: runews24.ru



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