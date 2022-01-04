Павел Прилучный приобрел 8-летнему сыну апартаменты в Москве

Сыну Павла Прилучного и Агаты Муцениеце 11 января исполнится 9 лет. У мальчика уже сегодня в Москве в собственности есть своя недвижимость.

Звезда сериала “Мажор” недавно приобрёл квартиру своему сыну Тимофею, в ней у того будет возможность жить, когда станет взрослым. Стало об этом известно с портала StarHit.

Павел Прилучный пояснил о том, что ему понравилась одна квартира: панорамные окна, расположение на последнем этаже, высокие потолки, но у него не оказалось в наличии достаточной суммы денег, а оформлять ипотеку он оказался не готов.

Но в последний момент с актёром на связь вышел представитель ЖК и заинтересовал актёра персональным бонусным предложением. В результате чего Павел Прилучный осуществил приобретение своему сыну квартиры.

Павел Прилучный несколько лет назад расстался с Агатой Муцениеце. Дети звёздных родителей, Мия и Тимофей по завершению развода супружеской пары стали жить с мамой.

Источник: runews24.ru