Доктор Комаровский рассказал о единственном способе отличить грипп от COVID-19

Доктор медицинских наук Евгений Комаровский рассказал об одном эффективном способе отличить обычный грипп от COVID-19. Для этого нужно посетить специализированный пункт для сдачи анализов.

Специалист отметил, что есть много неподтверждённых способов отличить грипп и коронавирус. Но они при этом не являются правильными. Причина в том, что они не обладают уникальными симптомами, которые имеют способность исключать друг друга. В результате чего самостоятельно поставить диагноз не представляется возможным.

Для подтверждения наличия в организме вируса SARS-CoV-2 или для его исключения требуется прийти в пункты, в которых происходит сбор анализов, и дождаться результата ПРЦ-теста. Лишь в этом случае можно сделать вывод, каким именно вирусом инфицирован человек.

Комаровский отметил, что обезопасить себя можно определёнными способами. Повышая иммунитет при помощи качественных продуктов питания и осуществляя постоянное проветривание помещения. Стоит помнить об умеренных физических нагрузках и о витаминах, которые укрепляют лёгкие и тело.

Источник: monavista.ru