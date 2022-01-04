 

Доктор Комаровский рассказал о единственном способе отличить грипп от COVID-19

04.01.2022, 20:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор медицинских наук Евгений Комаровский рассказал об одном эффективном способе отличить обычный грипп от COVID-19. Для этого нужно посетить специализированный пункт для сдачи анализов.
Специалист отметил, что есть много неподтверждённых способов отличить грипп и коронавирус. Но они при этом не являются правильными. Причина в том, что они не обладают уникальными симптомами, которые имеют способность исключать друг друга. В результате чего самостоятельно поставить диагноз не представляется возможным.

Для подтверждения наличия в организме вируса SARS-CoV-2 или для его исключения требуется прийти в пункты, в которых происходит сбор анализов, и дождаться результата ПРЦ-теста. Лишь в этом случае можно сделать вывод, каким именно вирусом инфицирован человек.

Комаровский отметил, что обезопасить себя можно определёнными способами. Повышая иммунитет при помощи качественных продуктов питания и осуществляя постоянное проветривание помещения. Стоит помнить об умеренных физических нагрузках и о витаминах, которые укрепляют лёгкие и тело.

Источник: monavista.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / В Челябинске сошел с рельсов трамвай

26.09 / Мнение: Первый Евросоюз создала Россия

27.12 / «Вечные» модели женских брюк: джинсы клеш, широкие с завышенной талией и другие

21.01 / Главный инфекционист Москвы: Сделать прививку особенно важно людям из группы риска

21.10 / Журналист Журавко назвал “террором” правила для учителей истории в Украине

06.11 / Модель или всё же сожительница? – Личное мнение

26.01 / По решению суда недвижимость Баталова арестовали в рамках дела Дрожжиной

17.09 / Вера Полозкова откровенно о личной жизни: “Если бы мне когда-то сказали, что я буду многодетной матерью-одиночкой, я была бы в ужасе”

29.05 / Если вы сомневаетесь, какой маникюр сделать, поможет гороскоп: идеальный летний маникюр для каждого знака зодиака

28.06 / СССР и США: предсказания Йохана Галунга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика