 

Мнение: “Орбитальный ловец”

04.01.2022, 19:56, Разное
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Китайский спутник Shijian-21 способный запускать специальную сеть, в которую можно ловить другие спутники.
Официально заявлено, что для сбора вышедших из строя спутников и крупного космического мусора. Хотя сама концепция прозрачно намекает, что таким образом можно собирать и чужие работающие спутники.

Еще осенью прошлого года космическое командование США отмечало "странные" возможности этого спутника, которые дают Китаю новые возможности для "контрпространственных операций" на околоземной орбите.

Источник: Colonel Cassad



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