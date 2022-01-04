Мнение: “Орбитальный ловец”

Китайский спутник Shijian-21 способный запускать специальную сеть, в которую можно ловить другие спутники.

Официально заявлено, что для сбора вышедших из строя спутников и крупного космического мусора. Хотя сама концепция прозрачно намекает, что таким образом можно собирать и чужие работающие спутники.

Еще осенью прошлого года космическое командование США отмечало "странные" возможности этого спутника, которые дают Китаю новые возможности для "контрпространственных операций" на околоземной орбите.

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