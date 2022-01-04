Мнение: Миф о Великой хартии вольностей, Британия платит за протесты в России и топливная бедность англичан

1. К вопросу о Великой хартии вольностей, ссылаясь на которую британцы заявляют, что их страна является колыбелью европейской и мировой демократии. Мол, смотрите, аж 800 лет назад подписали это документ, провозглашающий равенство и верховенство права. Читатель vanitas_vanit, однако, считает, что здесь мы имеем дело с историческим мифом:

https://olegmakarenko.ru/2318270.html?thread=837605566#t837605566

Вот в чём англичане были всегда сильны, так это в самопиаре, в том числе историческом. Как дважды-два доказывают всем, что именно у них все свободы и вольности впервые появились и проявились. Вот как раз тогда, в 17 веке, во время противостояния с королём достали из архивов запылившуюся и забытую уже всеми «Великую Хартию Вольностей» (Magna Carta Libertatum) 1215 года, дабы доказать, что уже тогда в Англии были установлены те свободы, которые следовало защищать от произвола. Ну в самом деле, помимо вроде как сугубо феодальных принципов там присутствуют статьи вроде следующей:

«39. Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо (иным) способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору суда равных его и по закону страны.»

Звучит замечательно, правда при внимательном чтении возникает вопрос, а что это за «суд равных»? Ответ простой — это суд пэров, и если сказать, что тех, кто ему подлежал в тогдашней Англии, можно было пересчитать по пальцам, это было бы небольшим преувеличением. То есть провозглашённые свободы на деле касались единиц, и по сути вся «Хартия» представляла собой вполне обычный документ той эпохи: договор между королём и высшей знатью об условиях, на которых эта высшая знать готова была короля поддерживать (да и то – следует упомянуть, что короли не шибко стремились провозглашённые свободы соблюдать: всё зависело от текущего соотношения сил). В странах со слабой (в силу тех или иных обстоятельств) королевской властью подобные документы составлялись тоже (например в Венгрии, но кто вообще знает сейчас про венгерскую «хартию вольностей»?)

Но вокруг той хартии была развёрнута настоящая пропагандистская кампания, в общем-то в основном ориентированная на злобу дня, но дальше она была подхвачена и превращена в настоящий национальный миф, который сумели внушить и другим.

Не так уж плохо между прочим: англичане отлично сумели заставить играть исторические мифы себе на пользу.

2. И снова деятельных британских дипломатов вывели на чистую воду. Мы и раньше знали, что Британия финансирует в России всех недовольных властью, начиная от лесных бородачей и заканчивая сообществами озабоченных. Теперь мы получили тому яркое документальное свидетельство:

https://lenta.ru/news/2022/01/02/zaharova_uk/

Великобритания напрямую финансирует внутриполитическое напряжение в России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ряд выложенных в сеть документов британского дипломатического ведомства в собственном Telegram-канале.

Представитель МИД прикрепила в публикации ссылку на сайт Underside. Именно там опубликован ряд документов британского министерства иностранных дел. «Ужас за госпожу [главу МИД] Элизабет Трасс и находящееся у нее в подчинении министерство. Если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести», — написала дипломат.

Захарова перечислила документы, в которых описаны проекты Великобритании по вмешательству во внутренние дела России, такие как спонсирование «пятой колонны» и «развитие гражданского общества, лояльного британцам». «В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей “черной бухгалтерии”. Цифры поражают воображение — более 1,3 миллиарда рублей выделено суммарно на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — отметила представитель дипведомства.

«Кроме того, речь уже идет о весьма серьезных вещах — британцы напрямую спонсируют раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества?» — подчеркнула дипломат.

Британские и американские СМИ молчат. Между тем, если бы вдруг нашлись аналогичные документы про деятельность российского МИДа в Британии или США, это надолго бы стало на Западе новостью номер один.

3. Уже сейчас каждое седьмое домохозяйство в Великобритании является «топливно бедным», то есть не может платить за электричество и отопление. По итогам нынешней холодной зимы топливно бедным может стать уже каждое пятое домохозяйство:

https://lenta.ru/news/2022/01/02/bednost/

В благотворительной организации National Energy Action, которая занимается проблемами топливной бедности, заявили что число домохозяйств Великобритании, не способных оплачивать счета за электроэнергию, грозит к весне достичь рекордного уровня, если власти не примут меры. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что около четырех миллионов британских домохозяйств уже были затронуты топливной бедностью до того, как в результате роста цен на мировом энергетическом рынке в октябре повысились тарифы на электроэнергию.

В организации сообщили, что в связи с очередным повышением цен топливная бедность в сравнении с показателем прошлого года может затронуть еще два миллиона домохозяйств, в результате общее число этих домохозяйств достигнет отметки в шесть миллионов. Это будет «самый высокий уровень топливной бедности» Британии с 1996 года.

По словам исполнительного директора National Energy Action Адама Скорера, число домохозяйств, которые затронет топливная бедность, в апреле «взлетит до небес».

Понятно, почему британские власти работают на негативный имидж России и постоянно делают нам мелкие пакости. Если бы у нас с ними были хорошие отношения, тогда бы мёрзнущему британскому населению было бы гораздо сложнее объяснять, почему вместо инвестиций в дорогие и ненадёжные ветряки нельзя просто договориться с русскими и затариться на зиму недорогим и надёжным газпромовским газом.