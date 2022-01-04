Исследование проливает свет на то, как семантическая информация организована в мозге

Человеческий мозг хранит и упорядочивает значимую информацию в различных регионах и сетях. В то время как прошлые нейробиологические исследования изучали некоторые из этих сетей очень глубоко, отношения и взаимодействия между ними еще не совсем ясны. О новой научной работе можно подробно прочитать на портале MedicalXpress.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли недавно провели исследование, в котором изучалась взаимосвязь между визуальными и лингвистическими семантическими представлениями в мозге. Их результаты, опубликованные в Nature Neuroscience, предполагают, что визуальная и лингвистическая семантическая информация организована в виде единой карты, причем два представления встречаются вдоль границы зрительной коры.

«Одной из важных подсистем в человеческом мозге является амодальная семантическая сеть, которая представляет содержимое текущей рабочей памяти и внимания», — сказал Джек Л. Галлант, один из исследователей. «Семантическая сеть служит интерфейсом между информацией, поступающей из перцептивных систем, и знаниями, хранящимися в долговременной памяти. Целью нашего исследования было лучше понять, как перцепционная информация входит в амодальную семантическую сеть», — добавил он.

Галлант и его коллеги провели два разных эксперимента с одной и той же группой участников. В первых работах добровольцев просили смотреть немые фильмы, а во второй части опытов они слушали устно рассказанные истории.

Чтобы изучить, как мозг участников представляет информацию, которую им представили, исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), хорошо известный подход к визуализации. Затем они проанализировали собранные данные, используя методы компьютерного моделирования высокой размерности и разрешения.

Как и предполагалось, сканирование фМРТ, собранное Галлантом и его коллегами, показало, что пока участники смотрели немые фильмы, активировалась определенная сеть областей в зрительной коре. С другой стороны, пока они слушали рассказы, активировалась еще одна сеть областей перед зрительной корой.

Интересно, что заметили исследователи. Паттерны активации этих двух разных нейронных сетей соответствуют границе зрительной коры. Другими словами, визуальные категории, которые были представлены на одной стороне границы (внутри зрительной коры), были лингвистически представлены на другой стороне границы.