«Фрустрации» Москвы и китайский вопрос Вашингтона – французский эксперт — о стратегическом диалоге США и России

Предстоящие двусторонние переговоры между США и Россией в Женеве коснутся главным образом украинского кризиса и станут для Москвы шансом выразить свою неудовлетворённость архитектурой безопасности Европы. А для Вашингтона — несколько снизить напряжённость на российском направлении, дабы сосредоточиться на Китае, убеждена французский политолог Изабель Факон. Как подчеркнула эксперт в интервью TV5 Monde, требования, выдвинутые Россией, имеют «максималистский» характер — однако диалог с Москвой вести всё же нужно.



AP

Состоявшиеся 30 декабря телефонные переговоры между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным показали, что и Москва, и Вашингтон в нынешней «критической» ситуации вокруг Украины желают добиться снижения напряжённости, сказала в интервью каналу TV5 Monde замдиректора французского аналитического центра «Фонд стратегических исследований» и специалист по оборонной политике РФ Изабель Факон. «Россия оказывает военное давление на границе с Украиной и выдвигает предложения по переустройству как стратегической ситуации в своём ближнем зарубежье (то есть бывших советских республиках), так и, говоря шире, системы безопасности Европы, — разъяснила Факон. — США было бы сложно не ответить на это — пусть даже только ради того, чтобы попытаться лучше понять реальную ситуацию с военной напряжённостью и добиться её снижения. РФ выдвигает крайне макималистские требования, однако диалог поддерживать нужно — ведь он позволит понять, что можно обсуждать, а что — нет».

По мысли эксперта, Джо Байден желает определить, о чём он может договориться с Россией, — и то, что Вашингтон включился в диалог, вполне естественно и отнюдь не означает, что он обязательно уступит всем требованиям Москвы. Как напомнила политолог в беседе с корреспондентом TV5 Monde, Байден с самого момента прихода к власти неизменно показывает готовность говорить с Россией, дабы прийти к стабилизации отношений между двумя странами, которые за последние годы сильно испортились. «Две главные ядерные державы мира хотят постараться не вступать в конфликтные ситуации. Во всяком случае, в Москве сложилось впечатление, что Джо Байден — это человек, диалог с которым вести можно», — пояснила Факон.

Говорить с Россией хотел и его предшественник Дональд Трамп, но на него свалились такие «неприятности» — включая «российское дело», — что ему никаких серьёзных подвижек добиться не удалось, сказала эксперт. По её мнению, интереснее всего то, что у Трампа и Байдена — одна и та же цель на российском направлении. «Они оба считают, что РФ — собеседник трудный, но при этом значительно более хрупкий, чем Китай. А им очень бы хотелось сосредоточить усилия на стратегической проблеме Китая. Поэтому они хотели бы добиться более спокойных отношений с Россией и сконцентрироваться на КНР. И в РФ это заметили», — констатировала Факон в интервью. В свою очередь, убеждена политолог, Москва нынешние переговоры воспринимает как шанс добиться хоть какого-то прогресса по тем вопросам, которые уже давно её беспокоят.

На вопрос журналиста TV5 Monde о том, почему РФ обсуждает судьбу Украины не с Европой, а с Америкой, Факон ответила так: «С российской стороны общение с европейцами пока не в приоритете. Некоторые российские чиновники ранее заявляли, что, если европейцев включат в нынешние обсуждения, процесс застопорится. Это отвечает той позиции, которую Москва явно демонстрирует уже не один год. РФ заключила, что ни Франция, ни Германия на самом деле не собираются оказывать на Украину давление, дабы та соблюдала свои обязательства по Минским соглашениям, которые должны были урегулировать конфликт в Донбассе». Меж тем, добавила эксперт, курс РФ не оставался неизменным. «Ранее она вообще не допускала, чтобы американцы играли в Минских соглашениях какую-то роль или как-либо были к ним причастны. Теперь же Россия, по всей видимости, считает, что европейцы этот кризис урегулировать не в состоянии и что Франция и Германия лишь бездумно следуют за США и потому не будут пытаться как-то сдвинуть вопрос с места в том направлении, которое устраивало бы Москву», — пояснила она. На взгляд эксперта, в российском правительстве убедились, что у европейцев в стратегическом плане нет собственного «лица», и сделали ставку на двусторонний стратегический диалог с американцами, сочтя, что им, вероятно, удастся как-то повлиять на Киев.

Вашингтон, впрочем, подчёркивает, что не будет обсуждать с Россией темы, касающиеся европейских союзников, не уведомляя их об этом, и именно поэтому после российско-американских переговоров пройдёт Совет РФ — НАТО, а следом будут проведены консультации в рамках ОБСЕ, участие в которых примет и Украина, напомнила Факон. По её мнению, так США стараются показать, что нынешний диалог — не двусторонний и отнюдь не ведётся «за спинами» европейцев и украинцев. Вместе с тем в западных странах практически никто не поддерживает идею о том, что Украине в случае «нападения» на неё надо оказать военную помощь — речь идёт о санкциях или каких-либо карательных мерах, но точно не о военном вмешательстве, отметила эксперт.

В РФ сомневаются, что выдвинутые страной требования будут полностью выполнены — тем паче, что Москва не впервые вносит предложения по изменению архитектуры безопасности Европы: с похожей инициативой она выступала ещё в 2008 году, сказала в интервью политолог. «Владимир Путин, с его точки зрения, хочет показать, что Украина не так важна для США и НАТО, как для России. Поэтому необходимо найти такой баланс интересов, в котором бы учитывалось это обстоятельство», — полагает она. Кроме того, российская сторона хочет не только того, чтобы западные страны взяли на себя обязательства не пускать Украину в НАТО, но и чтобы они отказались от размещения на украинской территории вооружений, способных представлять угрозу для безопасности России, а также ограничили свою военную помощь Киеву, подчеркнула Факон.

По мысли эксперта, хотя одним из основных ориентиров российской внешней политики в наши дни выступает идея о том, что эту страну нужно воспринимать как великую державу, способную влиять на мировые дела, в нынешнем кризисе она вряд ли играет основную роль — пусть даже Москва и может теперь подчёркивать, что Вашингтон идёт с ней на диалог и что это по сути является признанием её великодержавного статуса, «несмотря на все её слабости». Как пояснила политолог, РФ действительно удавалось в последние годы влиять на многие вопросы международного масштаба, но проблема Украины для неё является особенной и центральной, поскольку воплощает собой ту «фрустрацию», которую испытывает Москва в связи с тем, как была выстроена архитектура безопасности после окончания холодной войны. «То есть такой архитектуры, которая исключает Россию и предполагает расширение НАТО и Европейского союза. РФ убеждена, что у неё в этой системе своего места нет и что на самом деле она выталкивает её на задворки политического пространства Европы», — приводит слова Факон сайт TV5 Monde.

Как полагает политолог, помимо Украины в рамках стратегического диалога РФ и США будут обсуждаться и многие другие вопросы, включая контроль над вооружениями и кибербезопасность. При этом Джо Байден наверняка будет учитывать и «китайский фактор»: Пекин будет следить за ходом российско-американских переговоров, а значит, проявлять слабость, выбирая ответ на действия России, американскому лидеру будет нельзя, в заключение отметила эксперт.