Бывшая жена дружит с нынешней супругой: личная жизнь Александра Половцева

Третьего января исполнилось 64 года актеру, сыгравшему одну из главных ролей в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Александр Половцев сыграл полюбившегося всем майора Соловца. Эта роль принесла ему всенародную известность. В наступившем году актер порадует российских зрителей своей работой в новом детективе режиссера Максима Бриуса «Полицейское братство».

За время существования легендарного сериала персонаж Половцева неоднократно повышался в званиях, а у самого актера произошли серьезные изменения в личной жизни. Знаменитости удалось подружить своих жен – бывшую и нынешнюю. Со своей третьей супругой артист живет в официальном браке уже шесть лет. Фанатам звезды будет интересно узнать о том, что за это время довелось пережить их кумиру.

Его идеал семейной жизни

Эталоном семьянина для Александра был отец, который 60 лет прожил с одной женой – мамой актера. Этот срок мог быть и более длительным, но в 2016-м жизнь родителя оборвалась. Артист до сих пор винит себя в том, что не был достаточно внимателен к отцу, не успел выразить ему свою любовь и благодарность за его заботу и воспитание.

Первый брак

Самому Александру Юрьевичу не удалось повторить путь отца. В первый брак он вступил в студенческие годы. Его избранницей стала Галина Гудова. Брак просуществовал в течение трех лет. После развода супруга отказалась от всякого общения с Александром. Актер говорит:

Мы расстались не лучшим образом. Я изменял Гале: еще будучи в браке встретил свою вторую жену Юлю. Просто в какой-то момент мы охладели друг к другу. Я никогда не просил прощения, но хочу сделать это сейчас. Я извиняюсь за всю причиненную боль.

Второй брак

Его второй супругой стала актриса Юлия Соболевская, которая в сериале «Улицы разбитых фонарей» сыграла жену Соловца. Вскоре у пары родился сын Степан. Впоследствии мальчик снимался в фильме «Цесаревич Алексей», а также в рекламе сока и в некоторых сериях сериала “Улицы разбитых фонарей”, где играл сына Соловца.

Став взрослым, он увлекся музыкой и создал рок-группу. Половцев говорит, что его старший сын не имеет высшего образования, но не отказывается ни от какой работы: в свое время он водил автобус, помогал маме-продюсеру, участвовал в съемках. Парень очень самостоятельный. Отец гордится тем, что сын никогда не сидел на шее у родителей.

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В 2017-м он женился, а в 2019-м стал отцом.

Третий брак

Со своей второй женой Александр Юрьевич прожил двадцать пять лет. Однако время не уберегло их чувств. В 2009-м супруги расстались. Когда артист повстречал в одном из ресторанов молоденькую официантку Эсану Муратову, он влюбился без памяти. Значительная разница в возрасте (23 года) не стала препятствием для сближения влюбленных. Юлия Соболевская рассталась с мужем мирно, а позже смогла подружиться с соперницей.

Половцев говорит:

Когда я сказал ей, что ухожу к другой женщине, Юля поступила очень мудро. Помню, как мы все вместе — я, она, моя новая жена Эсана — поехали к моим родителям. Я очень переживал, как это воспримет отец. Когда он увидел, что Юля и Эсана хорошо общаются, то успокоился. С Юлей мы не просто остались в нормальных человеческих отношениях, а дружим семьями. Иногда прихожу домой, а Эсана и Юля сидят на кухне, пьют чай.

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Дети

В этот раз актер не торопился связывать себя узами брака. Влюбленные узаконили свои отношения в 2016-м за 2 недели до появления на свет первенца пары. Актер боялся выводить отношения на новый уровень. Рождение сына Андрея расставило все по местам. Через год молодая супруга родила любимому мужу дочку Яну.

Испытания

Паре пришлось пройти через непростые испытания. Муратовой довелось бороться с пристрастием избранника к спиртному. Это было непросто. Доходило до того, что Эсана звонила Юлии Соболевской. Женщины вместе решали, как помочь Александру победить зависимость. Половцев смог остановиться только после рождения малышей. Он говорит, что до него вдруг дошло, что его лицо перестало быть похожим на лицо всеми любимой звезды популярного сериала. Кроме того, у него резко ухудшилась память. Он вспоминает:

Эсана сказала: “Давай-ка ты, дружок, годика три отдохни от выпивки”. Я ответил: «Легко!» Почистился, сделал капельницу. Уже пять лет спиртное в рот не беру. Знаете, лекарства, кодирования и подшивания — все это ерунда, пока ты сам не возьмешь себя в руки.

Нелегким испытанием для пары стала пандемия. В условиях изоляционных ограничений дети постоянно шалили, требуя неустанного внимания, у артиста не было работы. Эсана рассказала корреспондентам «СтарХита», что во время самоизоляции ей довелось пережить большое волнение по поводу серьезных размолвок с супругом. Но она говорит так:

Он самый лучший муж и отец, помогает с детьми, любит их и никогда не откажет в помощи по дому.

Александр Юрьевич говорит, что на карантине было настолько тяжело, что они с женой едва не развелись. Но теперь кризис в их семье миновал. Уже в конце 2020-го Эсана написала в своем микроблоге о том, что пережитые трудности сплотили их семью.