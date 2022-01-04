 

Российский рынок акций показал рост

04.01.2022, 19:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские акции показали рост к закрытию основной сессии вторника, они начали расти вслед за нефтяными котировками и зарубежными площадками, следует из торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,54%, до 3873,49 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,01%, до 1622,58 пункта, передает РИА «Новости».

Нефть Brent показала рост на 1,63% до 80,27 доллара за баррель.

ОПЕК+ на заседании во вторник решил продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

В РФ заявили, что также нарастят добычу нефти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / “Призываем коллег не играть с огнем”. В МИД России ответили на санкции ЕС и США из-за Навального

22.06 / Euronews – избранный президент Ирана призвал США и ЕС выполнить обещания и снять все санкции

26.09 / «Возможно, наш последний шанс» — еврокомиссар предостерегает о двойной опасности коронавируса и гриппа

11.07 / В мире: Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

02.03 / “Путин и Трюдо внимательно наблюдают и готовы ответить”. Соцсети обсуждают вакцинацию Зеленского

08.08 / Премьер Мекленбурга – угрозы США немецкому порту абсолютно неприемлемы

30.06 / «Ужасные цифры» — карантин затормозил физическое и умственное развитие французских детей

29.07 / Путин поручил создать запасы средств индивидуальной защиты

14.08 / Американские ученые создали запоминающее устройство нового поколения

22.12 / В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика