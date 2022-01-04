Российский рынок акций показал рост

Российские акции показали рост к закрытию основной сессии вторника, они начали расти вслед за нефтяными котировками и зарубежными площадками, следует из торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,54%, до 3873,49 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,01%, до 1622,58 пункта, передает РИА «Новости».

Нефть Brent показала рост на 1,63% до 80,27 доллара за баррель.

ОПЕК+ на заседании во вторник решил продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

В РФ заявили, что также нарастят добычу нефти.