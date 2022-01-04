Российский рынок акций показал рост
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Российские акции показали рост к закрытию основной сессии вторника, они начали расти вслед за нефтяными котировками и зарубежными площадками, следует из торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,54%, до 3873,49 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,01%, до 1622,58 пункта, передает РИА «Новости».
Нефть Brent показала рост на 1,63% до 80,27 доллара за баррель.
ОПЕК+ на заседании во вторник решил продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.
В РФ заявили, что также нарастят добычу нефти.
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