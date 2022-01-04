Мнение: Русский Штамм расправляет крылья

Летальность российского вируса уже превысила 5% – и продолжает расти; российская статистика говорит нам, что от ковида здесь умрет каждый двадцатый заболевший им. В мире умирает в среднем один из пятисот

Как обычно, всю статистику по ковиду я беру с прекрасного, ежедневно обновляемого сайта https://yandex.ru/covid19/stat

Все более дикие и даже абсурдные вещи происходят с ковид-статистикой по всему миру, в том числе и у нас в России. Например, у нас: на вид вроде как всё хорошо – все ключевые цифры, как смертей от ковида, так и заражений – неуклонно снижаются уже почти два месяца подряд, со второй декады ноября. Но если приглядеться – в России, даже рисуя нисходящий тренд, при этом продолжают вовсю изображать контуры Русского Штамма, «бессмысленного и беспощадного». Речь о том, о чем я уже не раз говорил в своем блоге: если принимать на веру данные российской статистики по ковиду – у нас в России давно бушует какой-то ДРУГОЙ вирус, не имеющий ничего общего ни с некой «дельтой» (Индийским Штаммом), ни тем паче с новомодным «омикроном» (Африканский Штамм). У нас тут какой-то свой, особый, скрепный и незалежный Русский Штамм. Если омикрон, как нас уверяют, жутко заразительный, но при этом почти не убивающий (что-то вроде старого доброго гриппа) – то в России ОРВИ с прямо противоположными характеристиками: вирус тут малозаразный, но обладающий значительно большей ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ, то есть – способностью убивать. Проще говоря – ленивый, но смертельный: истинно русский характер.

Ну в самом деле: страны Запада сейчас бьют все суточные рекорды по заражениям, вон, в США так и вовсе зафиксирован рекорд за все время «эпидемии» – более миллиона заражений в день. В России – монотонное снижение, сегодня 15 тысяч заражений в день. Судя по динамике, скоро разница будет уже не в разы и не порядок, а на два порядка, то есть – в сто раз. Но если взять такой показатель, как летальность…

Возьмем Россию на самом пике заражений – 6 ноября уже прошлого года. Заражений за день – 41 тыс., количество смертей «от ковида» – 1188. Летальность (то есть отношение количества умерших к общему числу заразившихся) получалась (у меня был об этом пост «по горячим следам») – почти 3%, или, точнее, 2,9%. Дофига, если учитывать, что на тот же момент в среднем по миру летальность вируса уже была в районе чуть выше 1%.

Но смотрим сейчас, «на спаде». Данные на 4 января по России: заразилось за день – 15900, смертей – 834. Падение, резкое! Но… делим одно на другое, получаем – 5,2%! Нифига себе. Не ожидали? Я сам не ожидал. Получается, что заражений в разы меньше, смертей тоже в 1,5 раза меньше – но при этом коэффициент летальности ВЫРОС почти в 2 раза!!

Летальность вируса в России – 5,2%!! Это ж, мать вашу, гребаный рекорд «за все время наблюдений»! И все это на фоне… А хотите знать, какой сейчас коэффициент летальности В МИРЕ? Цифры-то легко доступны. За сегодня в мире «от ковида» – 5845 смертей, а заразилось «ковидом» за минувшие сутки – 2,4 млн. человек без малого. И какой же получается коэффициент летальности в среднем по миру от «чудовищного ковида»? Держитесь за стул: 0,2%.

Да, вот так, таблица Эксель врать не будет. По России летальность «ковида» – 5,2%, а по миру в целом летальность «ковида» – 0,2%. И после этого кто-то будет говорить, что речь об одном и том же вирусе? Одном и том же штамме? Причем – не надо говорить, что «дело в вакцинации»: во всем мире нынче отвакцинировано чуть менее 50% населения – точно так, как и в России. То есть уровень вакцинации одинаковый, но летальность «Русского Штамма» выше… в 26 раз. Неплохо? Более чем.

Вопрос один – кто кого дурит? И почему Русский Штамм упорно игнорируется Мировой Общественностью, которая вообще-то, как мы сто раз убедились, склонна впадать в дикую панику буквально по любому, сколь угодно ничтожному поводу? Почему молчат мировые медиа – игнорируют «дикие страны», не входящие в «золотой миллиард»? Но про «чудовищный ковид» в Индии, а потом в ЮАР – писали в свое время день и ночь. При том, что там никогда летальностью в 5% и не пахло. А это ведь у нас продолжается не первый месяц. Как я уже писал: в ноябре официальная летальность коронавируса в РФ – 3%, в декабре – 4%, в начале января, как мы только что показали – уже и вовсе 5% и более. Динамика налицо. Вирус СВИРЕПЕЕТ. Это на фоне того, что в мире в тот же период времени летальность ЕГО ЖЕ как бы неуклонно снижается – с 1% к сегодняшним 0,2%.

Ну и, естественно, немного смешного: в самой РФ, говорю как ее обитатель, НЕСМОТРЯ на то, что здесь уже несколько месяцев бушует вирус с чудовищной, невиданной нигде в мире летальностью – ничего не происходит. Трупы крюками с мостовых никто не собирает, паники нет, замертво на улицах не падают, морги не переполнены, маски – и те никто не носит.

Разве что куар-коды постоянно вводят – то там, то здесь.