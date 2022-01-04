 

Мнение: Куда уходят шахматные профессионалы

04.01.2022, 19:12, Разное
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Илья Левитов о том, куда уходят профессиональные шахматисты после того, как заканчивают профессионально заниматься шахматами.

Лично я по факту закончил с профессиональными шахматами с поездками на турниры, гонками за рейтингом, разрядами и званиями закончил в 2004 году, вполне осознанно. Хотя конечно, можно было поиграть еще пару-тройку лет и выполнить звание международного мастера. Как раз в 2003-м начал карьеру фрилансера и шахматы начали отходить на второй план, о чем не жалею. Что впрочем не помешало продолжать играть уже на любительском уровне в свое удовольствие. Разумеется, было понимание, что совмещать работу и профессиональные занятия шахматами крайне затруднительно и тут в любом случае надо делать выбор.

Относительно перечисленных плюсов от занятий шахматами, то все верно – навыки приобретенные во время обучения и самообучения шахматам, помогли в дальнейшей деятельности.
Единственное, что стоит отметить, Левитов рассказывает именно что о шахматистах топового и предтопового уровня. На уровне кандидатов в мастера и мастеров, зачастую все не так радужно с возможностями, хотя конечно многое зависит от самого человека на этапе перехода из мира шахматных профессионалов в обычную жизнь. Получалось не у всех.
Шахматы не гарантируют прекрасного и интересного будущего за пределами черно-белого мира, они дают лишь достаточно специфический инструментарий, который может пригодиться для его построения своими руками и главное, головой.

Я лично никогда не жалел многих лет потраченных на занятия шахматами, наоборот, я им был и буду очень благодарен (а также тем людям, которые меня учили), так как они безусловно помогли моему формированию как личности и моему образу мышления.
Поэтому исходя из своего личного опыта, всегда и всем рекомендую попробовать познакомиться с нашей замечательной игрой, хотя конечно делать это лучше с самого раннего возраста, если есть цель добиться спортивных результатов и стать настоящим шахматным профессионалом.

Источник: Colonel Cassad



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