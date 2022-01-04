 

“У нас в стране атеистов нет”: в Госдуме отказались даже рассматривать ответственность за оскорбление чувств неверующих

04.01.2022, 19:11, Разное
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Депутат Государственной Думы, председатель комитета по нравственному воспитанию и религии Марина Дёмина в интервью радиостанции “Говорит Москва” заявила, что никто не будет даже рассматривать законопроект, который предусматривал бы ответственность за оскорбление чувств атеистов или агностиков.

По словам парламентария, Россия оставила атеизм “за бортом” в 1991 году и это была важная моральная ступень, на которую возвысилась наша страна.

“Закон о защите прав или мнений атеистов невозможен, потому что у нас в стране атеистов нет. Ну, в частном порядке там ещё кто-то может проявлять такую незрелость, конечно, или коммунисты старой закалки могут не верить, но это уже всё переходит в плоскость кухонных разговоров, это уже не то, в чём можно признаться коллегам, семье. И это хорошо, что так получилось, потому что это важная моральная опора. Бог не исчезнет от того, что человек в него не верит, а вот такой человек себя обрекает на страшное, – пояснила она. – Что касается самого закона, о котором идёт речь, то я не понимаю, как такое возможно… Дальше можно защищать чувства убийц, педофилов, и так далее. Это та же логика, что кто-то хочет защищать атеизм”

Депутат добавила: Россия – многоконфессиональная страна, но терпимость к тем, кто не верит в Бога вообще, открыла бы “дорожку к распаду, как этого хочет Запад”.

“У нас очень сложная исторически страна, уживаются много конфессий – православные, христиане, другие… Тут же дело не в том, что мы спорим, какой Бог правильнее, никто не спорит никогда. Но атеисты – они против всего общества идут, мы же не можем позволить им. Потому что если будем играть в терпимость, откроем дорожку к распаду, как этого хочет Запад. Там нередко в головах у таких появляется дальше, что и деток они заводить не будут, и правительство им не то, и дальше ищут выход в наркотиках, в бутылке, ориентацию меняют. Понимаете, этап за этапом всё, а они там сидят, наблюдают, радуются, потому что ждут развала страны ещё раз, хотят девяностые, безволие, аморальность. Мы это не даём никому сделать и Запад бесится уже”, – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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