Мнение: Точка отсчёта неравенства, буржуазная ёлка и подорванная репутация Теслы

1. К вопросу о том, как правильно оценивать уровень неравенства. Если взять 20% россиян с самыми низкими доходами и сравнить их с 20% россиян с самыми высокими доходами, разница по уровню доходов получится почти на порядок. Это несправедливо, говорят нам левые: почему богатые получают так много — ведь чисто физически не может один человек работать в 10 раз больше другого, нормального здорового человека! Но погодите… а что если мы будем сравнивать не самых бедных с самыми богатыми, а тех и других — с неким средним уровнем? Читатель promoscow пишет:

https://olegmakarenko.ru/2317457.html?thread=837518737#t837518737

100 человек заработали 100 монет. В среднем, получается по 1 монете на человека. 20 из них заработали 47 монет — в среднем по 2,35 монет на человека — что всего в 2,35 раз больше среднего.

20 с другого конца заработали 5 монет — по 0,25 монеты на человека — что всего в 4 раза меньше среднего — и их всего 20 процентов. Не так уж и страшно, даже в советское время с тогдашней уравниловкой кто-то в колхозе зарабатывал 100 рублей, а кто-то на севере 1000 — и очень сомневаюсь, что тех, кто зарабатывал 1000, было 20%, а тех, кто 100 — тоже 20 🙂

Во-вторых, вечная проблема социалистов — это зависть к тем, кто зарабатывает больше. Прям спать не можете, если у Сидорова зарплата выше — ишь, жирует. В итоге в 1917 году и условных Сидоровых ограбили, и сами лучше жить не стали. Но виноваты по-прежнему капиталисты — уж и грабили их, и “всё отнимали и делили”, а они всё стремятся больше зарабатывать. И чего им неймётся, всё какие-то станки покупают, самообразованием занимаются, когда можно просто лежать на диване и пить “Охоту Крепкое”? Выскочки, одним словом, уж товарищ Сталин бы им показал…

2. Коммунисты-ленинцы украли у России Рождество. Долгое время привычные для этого праздника традиции, в том числе ёлка, считались буржуазными и предосудительными, а в конце 1920-х – начале 1930-х главный зимний праздник и вовсе отменили:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1874496.html

В 1935 году власти решили празднование Рождества всё же возобновить. Его перенесли на 31 декабря и назвали «Новым годом»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новый_год_в_России

3. Интересно, подаст ли Тесла в суд на финна, в буквальном смысле подорвавшего её репутацию (как она уже подала в суд на куда более безобидных китайцев)?

https://rg.ru/2021/12/20/vladelec-tesla-vzorval-avto-s-kukloj-ilona-maska-uznav-stoimost-remonta.html

В Финляндии Туомас Катайнен, владевший Tesla Model S, узнав стоимость ремонта автомобиля, которую ему выставил дилер, решил, что взорвать машину будет если не эффективнее, то точно эффектнее.

Поначалу Катайнен был в восторге Model S, которым владел на протяжении восьми лет. Но в последнее время на приборной панели начали появляться пиктограммы, свидетельствующие о неисправности.

Когда финн посетил станцию дилера для устранения неполадок, ему сказали, что для этого необходимо поменять тяговый аккумулятор, что обойдётся в 20 000 евро. И здесь важно напомнить, что авто больше не находится на гарантии, и Катайнену нужно было бы платить из собственного кармана.

Но владелец Tesla Model S решил вооружиться 30 кг динамита и взорвать свой электрокар. Видимо, разочарование в Tesla и её сервисе было настолько велико, что Катайнен посадил в салон куклу, вместо лица у которой красовался портрет Илона Маска… Интересно, что куклу перед уничтожением выбросили из вертолёта, а вот по какой причине, остаётся лишь догадываться.

https://www.youtube.com/watch?v=7_9aVzf5fC4

Да, не умеют сейчас делать нормальные автомобили. На моём караване 2003 года выпуска этим летом потёк руль: начал как-то нехорошо облезать. Не знаю, сколько содрал бы с меня в этом случае Илон Маск, но в нашем петербургском автосервисе за новый кожаный руль с меня взяли 5 тысяч рублей. Ещё в какую-то небольшую сумму обошлась замена руля.