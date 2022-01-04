Компания Acer представила «экологический» ноутбук

Корпус данного ноутбука на 30% состоит из пластика вторичной переработки, а клавиатура – на 50%. Кроме того, компания намерена часть средств от прибыли в продажи новый устройств направлять на реализацию экологических проектов.

Именно с такими посылами компания Acer представила миру новую модель ноутбука Aspire Vero National Geographic Edition, в котором элементы дизайна напоминают изображение нашей замечательной планеты.

Ради зашиты окружающей среды производитель отказался даже красить устройство. В результате получилась поверхность, на которой видны желтые вкрапления на общей серой текстуре. Но согласитесь, что цель того стоит. Покупателями должны стать люди, для которых защита природы – не пустой звук.