 

Компания Acer представила «экологический» ноутбук

04.01.2022, 19:06, Новости дня
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Корпус данного ноутбука на 30% состоит из пластика вторичной переработки, а клавиатура – на 50%. Кроме того, компания намерена часть средств от прибыли в продажи новый устройств направлять на реализацию экологических проектов.

Именно с такими посылами компания Acer представила миру новую модель ноутбука Aspire Vero National Geographic Edition, в котором элементы дизайна напоминают изображение нашей замечательной планеты.

Ради зашиты окружающей среды производитель отказался даже красить устройство. В результате получилась поверхность, на которой видны желтые вкрапления на общей серой текстуре. Но согласитесь, что цель того стоит. Покупателями должны стать люди, для которых защита природы – не пустой звук.



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