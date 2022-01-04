 

Компания Samsung провела презентацию смартфона Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition

04.01.2022, 19:06, Новости дня
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Компания Samsung провела официальную презентацию нового смартфона Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition. По словам производителя, одним из вариантов акционного предложения является выгодная покупка мобильного гаджета в комплекте с монитором Samsung M7 4K, диагональ которого равна 32 дюймам.

По словам разработчиков, данная версия создана специально по случаю проведения олимпийских игр в Токио, которые, правда, уже прошли два года назад. Также они напомнили, что в 2022 году в Пекине будут еще одни олимпийские игры. И смартфон у них также олимпийский, оформление которого выполнено в цвете Winter Dream White …

Данное устройство поступит в продажу с базовой ценой 1260 американских долларов. У него объем оперативной памяти составляет 8 Гб, основной – 256 Гб.



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