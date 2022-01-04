Мнение: В одну калитку

Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай, написал в статье для британской газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази. Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода. По его словам, возможные поставки по нему эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по “Северному потоку — 2”.

Не совсем понятно, в чем именно заключается «обыгрыш». У Силы Сибири-2 (во всяком случае до сих пор озвучивались именно эти данные) ресурсной базой является Чаяндинское и Ковыктинское месторождения газа, расположенные в Восточной Сибири. Газ этих месторождений и не предполагался для поставок в Европу. Во-вторых, эти месторождения еще разрабатывать и разрабатывать до выхода на проектные мощности. Более того — нынешних объемов Чаяндинского месторождения недостаточно для запитки Силы Сибири-1, которая должна будет дополнительно получать газ с сахалинских шельфовых месторождений (кстати, «Академик Черский» был выдернут со строительства трубы с Сахалина на материк для подключения к Силе Сибири-1».)

В-третьих, Силу Сибири-2 еще нужно построить. Строго говоря, проект уже имеется — это бывшая система «Алтай», которую отложили ввиду бесперспективности, но в любом случае строительство и пуск займут годы.

Наконец, транспортное плечо Силы Сибири-2 крайне велико. Входить в Китай и проходить по его территории газопровод будет по малолюдным местам, и пробрасывать газ до потребителей нужно еще по самому Китаю очень и очень далеко. Что, в общем-то, тоже стоит денег и расхода ресурса.

Всё сказанное означает совершенно иную вещь, чем то, о чем пишет «обозреватель Ашкенази». Для Китая обе Силы Сибири — резервный проект на случай резкого обострения отношений с США вплоть до блокады побережья. Вот если такая история случится — то тут вопрос стоимости российского газа станет глубоко вторичным. А пока — поставки газа на побережье через терминалы и ближе, и дешевле. Нынешние заоблачные цены, конечно, оптимизма не добавляют, но это как раз явление временное: Китай находится в процессе перехода от угольной генерации к более экологичной, поэтому рассинхронизация на переходе привела к дисбалансам и дефициту энергии, что и наблюдается последние три-четыре месяца. Сама проблема назревала уже достаточно давно — с весны прошлого года, но рвануло осенью 21. Китайцы рассчитывают справиться к весне-лету этого года, после чего цены вернутся на приемлемый уровень, что немедленно приведет к перетоку газа в Европу и выравниванию ситуации уже там.

Сила Сибири и Сила Сибири-2 — это проекты, которые в принципе не могут рассматриваться как коммерческие. Это Госрезерв Китая, но за российские деньги. Китай будет платить только за газ, а инфраструктура — не его забота, за нее заплатят русские партнеры. Так что российскими деньгами Кремль будет обеспечивать стратегическую безопасность Китая в обмен на обещания иногда покупать российский газ. Выгодная сделка, ага.

Европе от этого «обыгрыша» ни тепло, ни холодно. Этот газ все равно к ней попасть не может — и далеко, и просто нет трубы оттуда. Поэтому хочется Газпрому хоронить свои деньги в тайге — кто же ему помешает?

—