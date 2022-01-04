Как подобрать модную стрижку на короткие волосы женщинам за 35: трендовые модели

Омолодиться можно не только с помощью косметики или бьюти-процедур, но также и за счет прически. Правильно подобранная, она способна визуально убавить пять, а то и десять лет. Если вам за 35 лет, то обратите внимание на следующие актуальные в 2022 году модели.

Каре на ножке

Данная прическа визуально выделяется среди всех остальных оригинальной формой. В верхней части головы находится шапочка из волос. Ближе к затылку локоны становятся более короткими и прореженными. Минимальная длина наблюдается в нижней части затылка.

Это идеальная стрижка для женщин с редкими волосами. Благодаря правильной технике добавляется прикорневой объем, за счет чего прическа выглядит пышно: кажется, будто волос больше, чем есть на самом деле. Такая стрижка является модной, актуальной в нынешнем году и очень стильной.

Боб

Эта прическа является одной из разновидностей каре. Разница заключается в том, что в бобе больше прикорневого объема, а длина волос разная за счет прореживания. Локоны красиво обрамляют лицо, корректируя овал и отвлекая внимание от морщинок.

Данная прическа прекрасно смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах. Ее преимущество — это простота в уходе. Если стрижка выполнена мастером с соблюдением техники, то вам не придется часто делать укладку. Локоны будут красиво укладываться в прическу самостоятельно.

Если захочется поэкспериментировать с укладками, тогда обратите внимание на голливудские локоны. Суть заключается в том, чтобы в середине длины локонов сделать одну большую волну с помощью плойки или утюжка. Такая прическа выглядит стильно, гламурно, подойдет для выхода в свет.

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Пикси

Эта стрижка хороша тем, что позволяет создать дерзкий, озорной, игривый и молодежный образ. И удивительно, что при всех этих особенностях она прекрасно смотрится не только на молодых девушках, но и на зрелых женщинах. Мало того, пикси позволяет выглядеть моложе как минимум лет на пять.

С помощью такой прически можно визуально сделать идеальный овал лица. Например, если у вас круглое лицо, то челка на боковой пробор плюс начес на макушке сделают его более овальным.

Кстати, с пикси более выигрышно смотрится пышная челка. Уложите ее набок, предварительно не забыв сделать начес у самых корней.

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Паж

Эта стрижка, появившаяся еще в середине прошлого века, уверенно возвращается в моду. Если вы полистаете глянцевые журналы, то увидите, что подавляющее большинство моделей предстают именно с данной прической.

Паж ни с чем не перепутаешь, ведь у этой стрижки есть характерная особенность: она выглядит как шапочка из волос на голове. Классический вариант укладки — это гладкие локоны и кончики, подкрученные во внутреннюю сторону.

Но сейчас мода очень демократична, поэтому вам необязательно делать укладку волосинка к волосинке. Вы можете создать легкий творческий беспорядок с помощью стайлинговых средств. Благодаря этому получится более игривый и озорной образ.

Как подобрать нужный вариант

Ориентируйтесь на густоту своих волос и форму лица. Если оно у вас круглое или вытянутое, тогда обязательно делайте прическу с челкой. В случае с квадратной формой лица убедитесь в том, что его обрамляют по бокам локоны.

Паж и боб – варианты, которые подойдут больше для женщин с густыми волосами. Каре на ножке и пикси – для тех, у кого редкие волосы.