 

Протестующие в Казахстане попытались ворваться в здание областной администрации

04.01.2022, 18:40, Новости дня
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В Сети опубликовали видеозаписи с беспорядками в Казахстане из-за роста цен на газ, в роликах агрессивно настроенные толпы кричат и прорываются в здание акимата (аналог областной администрации) села Магнистау в Мангистауской области.

В части роликов зафиксировано, как к зданию акимата подходят люди в специальном обмундировании со щитами, а также проходит выгрузка ящиков, пишет местная газета «Лада».

 

 

 

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».



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