Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации
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Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия прошли положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ со ссылкой на Королевский двор.
«Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости».
Король и королева полностью вакцинированы от коронавируса, они также проходили вакцинацию. Королю сейчас 75 лет, его супруге – 78.
Ранее президент Мавритании 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом.
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