 

В РФ не зафиксировали случаи обнаруженного во Франции штамма COVID-19

04.01.2022, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый штамм коронавируса с 46 мутациями, зафиксированный во Франции, не обнаружен в России, сообщил Роспотребнадзор.

«В РФ случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Сейчас нет оснований считать, что новый вариант, выявленный во Франции, может представлять особый интерес, поскольку он не получил распространения за два месяца, указали в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции.

Неизвестный штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Марка Hyundai отзывает с рынка Китая 2591 неисправный электромобиль

18.11 / Эрдоган заявил о необходимости свести к минимуму разногласия между Турцией и Израилем

10.07 / НАБУ затягивает передачу дела по “Роттердам плюс” в суд, чтобы продлить его фальсификацию

23.04 / Подозреваемый в убийстве семилетней девочки в Херсонской области повесился в СИЗО

13.12 / Винницкая область может покинуть “красную” зону карантина – Шмыгаль

07.08 / Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море

25.12 / В РДШ решили заняться отбором школьников для участия в высокотехнологичных проектах

26.10 / В Цюрихе создан миниатюрный квантовый переключатель

24.08 / Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана

20.04 / После взрыва в Нижегородской области задержаны сотрудники газовой службы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика