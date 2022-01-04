В РФ не зафиксировали случаи обнаруженного во Франции штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса с 46 мутациями, зафиксированный во Франции, не обнаружен в России, сообщил Роспотребнадзор.

«В РФ случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Сейчас нет оснований считать, что новый вариант, выявленный во Франции, может представлять особый интерес, поскольку он не получил распространения за два месяца, указали в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции.

Неизвестный штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране.