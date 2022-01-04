Медики рассказали, как восстановить организм после новогодних праздников

После новогодних праздников, которые традиционно славятся обильными застольями и большим количеством вкусных, но очень калорийных блюд, организму требуется разгрузка.

После новогодних праздников многие ощущают такие неприятные симптомы, как изжога, тяжесть в желудке, постоянное чувство насыщения, иногда даже головную боль, вялость и тошноту.

По утверждению медиков, для восстановления работы ЖКТ и улучшения самочувствия организму необходимо сбалансированное питание небольшими порциями и ни в коем случае не переедать. Дело в том, что сигнал, поступающий по нервным окончаниям из желудка в головной мозг о том, что наступило насыщение, приходит с опозданием. Поэтому, чтобы не переесть и не перегрузить желудок, рекомендуется заканчивать приём пищи слегка голодным.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что в качестве разгрузки для организма полезны такие продукты как нежирные сорта мяса или рыбы, жидкие каши, лёгкие овощные супы. Вечерний приём пищи должен быть не позднее трёх часов до сна.

Также для скорейшего восстановления, как и в целом для здоровья, нужно часто бывать на свежем воздухе, по возможности выполнять физические упражнения и побольше ходить пешком.

Впрочем, есть ещё один способ не переедать. Во время застолья можно уделять время не столько активному поглощению пищи, сколько общению с друзьями, родными и близкими людьми.

Источник: aif.ru