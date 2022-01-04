 

С контролем качества и настоящей гарантией: АВТОВАЗ начнёт продавать в России экспортную версию Lada Vesta

04.01.2022, 18:31, Разное
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Волжский автомобильный завод принял решение с февраля начать продавать в России экспортную версию Lada Vesta, разработанную специально для рынка Европы, но пока не имеющую там значительного успеха в связи с пандемией. Машина будет стоить значительно дороже, но по заверению производителя, сможет обеспечить владельцу беспроблемную и комфортную эксплуатацию.

В пресс-релизе завода сообщается о таких ключевых особенностях Vesta Export:

Контроль качества. В отличие от своих обычных собратьев, каждая экспортная “Веста” испытывается некоторое время на заводе, причём недостатки и брак устраняются перед отправкой в продажу.
Настоящая гарантия. Завод гарантирует устранение недостатков и приоритетный ремонт в течение гарантийного срока “без отписок и отговорок”, но при условии, что неполадка возникла именно по вине производителя.
Полная антикоррозийная обработка. Кузова Lada Vesta Export обрабатываются на отдельной линии, под особым контролем – это позволяет гарантировать, что состав будет нанесён везде, даже в сложных местах.
Тишина в салоне. Экспортная «Веста» может похвастаться салонными деталями, прошедшими строгий отбор – в них нет дефектов отливки, а их установка осуществляется в соответствии с техпроцессом. Это позволяет исключить лишние шумы в салоне.
Светодиодные фонари *. АВТОВАЗ идёт в ногу со временем и предлагает на экспортной версии «Весты» новую заднюю оптику. Завод применил в ней импортные модули, выполненные по технологии LED – такие фонари надёжнее и ярче, чем традиционные, также они потребляют меньше энергии.
Качественная обивка сидений. Для сидений Lada Vesta Export применяются вставки из экокожи и особая ткань, приятная на ощупь.

Цена Lada Vesta Export в минимальном варианте будет начиинаться с 1,495 млн рублей. Производитель акцентирует, что выбирая экспортную версию, покупатель выбирает комфорт, достойный уровень обслуживания и высокое качество.

* могут устанавливаться при наличии соответствующих комплектующих в момент выпуска конкретного автомобиля

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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