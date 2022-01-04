Зеленский сообщил, что отправился в Буковель “для короткого зимнего отдыха”

“Как прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха”, – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2981989298718093

4 января “Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей.

Коломойский сказал “Украинской правде”, что не встречался с Зеленским и не планирует.

Контекст:

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала “Forbes Украина”, обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Зеленского было 30,24% голосов, у тогдашнего президента Петра Порошенко – 15,95%. 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.

Во время предвыборной кампании Порошенко называл Зеленского “марионеткой” Коломойского. В ответ Зеленский заявлял, что общается с Коломойским “только по бизнесу” и не встречался с ним в “политический период”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—