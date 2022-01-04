 

В Украине внедряют инновационную методику выявления туберкулеза. Она ускоряет процедуру в 500 раз

04.01.2022, 18:22, Новости дня
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Новая методика позволяет почти в 500 раз быстрее диагностировать устойчивый к лекарству туберкулез – срок получения результатов тестирования на медикаментозную чувствительность к противотуберкулезным препаратам сокращается с 30 дней до 90 минут.

В декабре 2021 года Украина получила 500 картриджей для выявления ДНК микобактерий туберкулеза с широкой устойчивостью к медикаментам. Процедуру будут выполнять на обновленных, оснащенных 10-цветными модулями системах GeneXpert.

Как сообщила Наталья Кампос-Родригес, лабораторный специалист Центра общественного здоровья, это инновационное тестирование проводится вне живого организма. В нем используется полимеразная цепная реакция в реальном времени – этот метод позволяет количественно измерить содержание фрагмента ДНК в пробе.

В ЦОЗ сообщили, что уже провели предварительную проверку нового метода выявления туберкулеза, рассчитали годовую потребность в картриджах и обновили алгоритм диагностики заболевания.

Контекст:

Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Инфекция передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.

По данным Кабмина, в Украине от туберкулеза каждый год умирает 4 тыс. граждан.

В Минздраве отмечали, что 50% населения страны являются носителями туберкулеза.

По данным Центра медицинской статистики Минздрава Украины, в 2020 году количество впервые зарегистрированных в стране заболеваний туберкулезом, включая его рецидивы, составило 17 593, или 42,2 случая на 100 тыс. населения. Это на 29,8% меньше показателя 2019 года (60,1 случай на 100 тыс. населения).

Наиболее сложная ситуация с распространением болезни – в Одесской области. В прошлом году в регионе фиксировалось 91,8 случаев туберкулеза на 100 тыс. населения. Также в тройке “лидеров” Днепропетровская (63,2) и Херсонская (59,6) области.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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