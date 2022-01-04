 

Уровень экономической устойчивости Петербурга понизился при Беглове

04.01.2022, 18:20, Новости дня
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Второй по размеру российский мегаполис не попал в десятку регионов по показателям экономической устойчивости по итогам III квартала 2021 года. Такие данные привел Фонд развития гражданского общества. 

Петербург оказался в списке Фонда только на 14 позиции, вместе с Крымом. Выше Северной столицы расположились Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская область и еще девять российских регионов. В ходе исследования оценивался индекс промышленного производства в третьем квартале 2021 года, общий объем НДС, закредитованность хозяйствующих субъектов и другие параметры.

Деятельность чиновников губернатора Петербурга Александра Беглова привела к существенному спаду экономической активности в городе и ухудшению социального обеспечений петербуржцев. При этом за годы полномочий Беглова значительно выросли цены на продукты питания, аренду жилых и хозяйственных помещений и многие налоги.

Государственный долг городского бюджета увеличился на 182% и достиг астрономической суммы в 85 миллиардов рублей. Представители Смольного намерены увеличить бюджетный дефицит 2022 года сразу вдвое, что также скверно скажется на социально-экономической жизни Петербурга.



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