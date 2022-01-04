 

Польша заключила договор о строительстве заграждения на границе с Белоруссией

04.01.2022, 17:55, Новости дня
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Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

«Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», – цитирует его РИА «Новости».

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская сообщила, что длина заграждения составит 186 километров. Строительные работы будут одновременно вестись на четырех участках. Для сооружения заграждения будет использована сталь.

Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.

На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра.



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