 

ОПЕК+ подтвердил планы по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки

04.01.2022, 17:55, Новости дня
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ОПЕК+ на заседании решил продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки, об этом говорится в коммюнике альянса.

«Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале 2022 года», – цитирует документ РИА «Новости».

Также в коммюнике отмечается, что следующее заседание стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК запланировано на 2 февраля.

Ранее во вторник о планах ОПЕК+ по увеличению добычи нефти сообщал источник в одной из делегаций.

В преддверии заседания альянса ОПЕК+ мировые цены на нефть выросли. Альянс ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение COVID в разных странах.



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