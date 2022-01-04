Иван Янковский опубликовал романтичный поцелуй с Дианой Пожарской

Иван Янковский выложил пост в своём Instagram, на фото актёр целует Диану Пожарскую во время пребывания на Мальдивах.

Актеру российского театра и кино Ивану Янковскому по душе непубличный стиль жизни, в котором крайне редко можно наблюдать шумные тусовки и встречи. В микроблоге актёра очень часто можно увидеть интересные кадры со съёмочной площадки.

В период новогодних праздников Иван Янковский вместе со своей супругой решили полететь на Мальдивские острова. О том, был ли с ними 4-месячный сын актёра, история умалчивает.

Пост Иван Янковский выложил с двумя фотографиями, на одной из которых пара страстно целуется. На втором фото супруг и супруга держатся за руки посреди океана. Подписчики были крайне удивлены, заметив схожесть Пожарской с матерью актёра.

Стоит также напомнить, что свадьбу актриса известного сериала “Отель Элеон” и внук Олега Пожарского сыграли в 2021-м году, незадолго до Нового года.