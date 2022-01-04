 

Иван Янковский опубликовал романтичный поцелуй с Дианой Пожарской

04.01.2022, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Иван Янковский выложил пост в своём Instagram, на фото актёр целует Диану Пожарскую во время пребывания на Мальдивах.
Актеру российского театра и кино Ивану Янковскому по душе непубличный стиль жизни, в котором крайне редко можно наблюдать шумные тусовки и встречи. В микроблоге актёра очень часто можно увидеть интересные кадры со съёмочной площадки.

В период новогодних праздников Иван Янковский вместе со своей супругой решили полететь на Мальдивские острова. О том, был ли с ними 4-месячный сын актёра, история умалчивает.

Пост Иван Янковский выложил с двумя фотографиями, на одной из которых пара страстно целуется. На втором фото супруг и супруга держатся за руки посреди океана. Подписчики были крайне удивлены, заметив схожесть Пожарской с матерью актёра.

Стоит также напомнить, что свадьбу актриса известного сериала “Отель Элеон” и внук Олега Пожарского сыграли в 2021-м году, незадолго до Нового года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / В стиле микадо: стрижка, которая омолодит и придаст объем волосам

17.11 / Мнение: Приказ

05.07 / Мнение: Что такое «стакан» в автозаке

25.08 / Ученые назвали одну из вероятных причин развития опасной формы коронавируса

05.05 / Госдума рассмотрит возможность использования позорного столба в качестве наказания за мелкие правонарушения

06.09 / Лукашенко ужаснулся угрозе коронавируса из-за протесов

05.09 / Мнение: Японский фашизм: Дзайбацу

01.03 / Мнение: Навальный: узник без совести

11.08 / В Китае созданы прозрачные наушники

21.12 / Мнение: У нынешней России нет своего пути

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика