 

Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака

04.01.2022, 17:38, Новости дня
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“Ну конечно, обворовывали. Нет, я не пытался с ними разбираться. Я себя до сих пор считаю за какого-то дебила. Я не хочу этих разборок. Есть кто-то сверху, кто накажет, если уж сильно обидели”, – сказал Шура.

46-летний певец подчеркнул, что его оскорбило не столько регулярное воровство людей из близкого круга, сколько тот факт, что они не пришли на помощь, когда у него диагностировали онкологию.

“Обидели именно в тот момент, когда случилась онкология, когда деньги нужны были на лечение человека. Вот когда беда случилась, когда реально нужно было помочь – не оказалось ни-ко-го и ни одной сумки с наличными”, – признался Шура.

Он подчеркнул, что клинику, операцию и 18 курсов химиотерапии оплатили его друзья – арт-директор казино “Метелица” Нонна Шатова и представители одной из молочных фирм.

“Огромное спасибо Нонне, она собрала громадную сумму денег, до полумиллиона долларов. Сейчас лечится это дешевле, но тогда это было очень дорого”, – подытожил Шура.

ВИДЕОВидео: Super / YouTube
Контекст:

Шура (настоящее имя – Александр Медведев) родился в Новосибирске 20 мая 1975 года. В девять лет мать отдала его в детский дом, позже его оттуда забрала и сама воспитала бабушка по материнской линии. С 13 лет он начал сам зарабатывать, выступая в ресторанах.

Певец получил широкую популярность в конце 1990-х после исполнения песен “Отшумели летние дожди”, “Твори добро”, “Холодная луна” и “Ты не верь слезам”.

Ранее в этом же интервью Шура признался в наркотической и алкогольной зависимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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