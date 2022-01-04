В компании Sony сообщили о разработке новой игровой гарнитуры PlayStation VR 2

Как сообщают представители японской компании Sony, в производство уже запускается новая гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR 2, предназначенная для геймеров.

Напомним, что ранее компания выпустила шлем виртуальной реальности PlayStation VR, успех которого на рынке очевиден.

По словам менеджеров из Sony, новая гарнитура запущена в производство еще до того, как компания провела официальную презентацию устройства, так как сразу после мероприятия планируют начать реальные продажи с отгрузками клиентам. Сроки еще не названы. Но производитель уверяет, что презентация и начало продаж точно начнутся в этом году. Времени-то до его завершения остается еще очень много.