 

Стало известно, когда выйдут новые смартфоны Huawei Mate 50

04.01.2022, 17:36, Новости дня
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Как напоминают эксперты, в компании Huawei давно говорят о выпуске новой линейки смартфонов Mate 50. Согласно последним сообщениям, поставки первых партий должны начаться в июне текущего года.

Также разработчик уточнил, что данные гаджеты получат предуставновленную фирменную операционную систему HarmonyOS 3.0. Это будет первое устройство с третьей версией ОС, отмечают специалисты.

По словам руководители корпорации Huawei, сейчас 135 электронных гаджетов, выпускаемых в компании, получают вторую версию операционной системы – HarmonyOS 2.0. Всего на HarmonyOS работает уже более 220 миллионов смартфонов и планшетов. Линейку Mate 50 планировали выпустить раньше. Но у производителя возникли проблемы с поставками и американскими санкциями.



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