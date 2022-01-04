 

Хинкали признали блюдом русской кухни

04.01.2022, 17:11, Разное
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Президиум Союза рестораторов России внёс изменения в Единый реестр блюд русской кухни (EРБРК). С 1 января 2022 года хинкали, до этого считавшиеся грузинским блюдом, официально являются неотъемлемой частью русской кухни.

«Нужно понимать, что включение в реестр – это долгая и кропотливая работа. Мы работаем в архивах, изучаем источники, консультируемся у ведущих экспертов, – заявил шеф-повар Константин Ивлев. – Первое упоминание о хинкалях было найдено в русских летописях XV века, это блюдо подавалось к столу Ивана III. В грузинских источниках хинкали появились лишь четыре столетия спустя, поэтому никаких сомнений в том, что это исконно русское блюдо, у нас нет»

В ближайшее время в ЕРБРК планируют включить более 100 новых позиций, в том числе украинский борщ, который станет теперь «новороссийским», а также оливье, вареники, котлета по-киевски и копченное сало.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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