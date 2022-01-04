 

Узбекистан решил отправить на работы за рубеж 400 тыс. человек за пять лет

04.01.2022, 17:10, Новости дня
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Узбекское правительство решило провести отбор для отправки людей на заработки за границу за пять лет, всего будет отобрано 400 тыс. человек, об этом говорится в дорожной карте по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана.

При этом не меньше 300 тыс. человек, собирающихся найти работу за границей, планируют обучить иностранным языкам и востребованным профессиям, передает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на дорожную карту.

Также планируется трудоустроить 850 тыс. вернувшихся на родину соотечественников.

В 2021 году за пределами Узбекистана находилось порядка 2 млн жителей страны, из них более 1 млн – в России. 



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