Узбекистан решил отправить на работы за рубеж 400 тыс. человек за пять лет

Узбекское правительство решило провести отбор для отправки людей на заработки за границу за пять лет, всего будет отобрано 400 тыс. человек, об этом говорится в дорожной карте по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана.

При этом не меньше 300 тыс. человек, собирающихся найти работу за границей, планируют обучить иностранным языкам и востребованным профессиям, передает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на дорожную карту.

Также планируется трудоустроить 850 тыс. вернувшихся на родину соотечественников.

В 2021 году за пределами Узбекистана находилось порядка 2 млн жителей страны, из них более 1 млн – в России.