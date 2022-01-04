Определен глава делегации МИД на совете РФ – НАТО

Министерство иностранных дел РФ на переговорах с НАТО 12 января в Брюсселе будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко, об этом сообщил сам замминистра.

«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», – цитирует Грушко ТАСС.

Он добавил, что заявления НАТО о планах провести экстренную видеоконференцию глав МИД за день до заседания Совета РФ – НАТО (СРН) говорит о попытке Североатлантического альянса повысить напряженность вокруг конфликта на Украине.

«Мы ожидаем таких шагов со стороны альянса. Обычно СРН всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина – НАТО, либо заседания Североатлантического совета. Это какие-то сигналы, которые НАТО нам посылает, что они озабочены якобы концентрацией российских сил. Это все вписывается в их линию, направленную на повышение напряженности вокруг внутриукраинского кризиса, линию позиционирования РФ как стороны в конфликте. Здесь ничего удивительного нет», – отметил он.

Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».